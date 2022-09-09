«Китай не даст»: Дипломат Корчмарь уверен, что у России не отнимут право вето в ООН
Старания США реформировать Совбез ООН не увенчаются успехом из-за Китая, заявил НСН экс-посол Василий Корчмарь.
Попытки США повлиять на состав Совбеза ООН обречены на провал, однако в случае успеха Америки в своём начинании можно перечеркнуть всю систему ООН, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытки США реформировать Совбез ООН приведут к развалу организации. Он отметил, что если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, то они «замучаются глотать пыль». Корчмарь уверен, что попытка ООН отнять право вето у России не увенчается успехом.
«Сомневаюсь, что это произойдёт. Во-первых, среди членов Совета безопасности есть Китай, лояльно настроенный к России. Во-вторых, попыток реорганизовать и изменить функцию Совбеза, пригласить в его состав новых членов было предостаточно, но они ни к чему не привели. Предлагали включить в ряды членов Совбеза и Индию, и Японию, и другие государства, аргументируя это тем, что якобы они имеют вес в мире. Причём что интересно — попытки эти приводят к результатам, совершенно противоположным желаниям Запада. Очевидно, что подобные предложения со стороны США ведут к развалу этого международного органа, решающего многие сложнейшие международные проблемы. Без вето России там будут приниматься решения, отвечающие интересам США и всего Запада. Сегодня Совбез ООН — это сдерживающий механизм от крупных международных проблем», — сказал Корчмарь.
Собеседник "Радиоточки НСН" также предупредил о последствиях изменения состава Совбеза ООН.
«Если произойдёт реорганизация по каким-либо причинам, то после этого можно перечеркнуть всю систему ООН, потому что именно в Совбезе есть механизмы, которые удерживают Запад от шагов, способных привести мир сумятице. Стремление США протолкнуть в ООН дружественное государство противоречит всем международным нормам», — заключил он.
Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.
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