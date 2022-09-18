Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить миром»
Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, как этого хотели бы некоторые другие страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства также подчеркнул «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником которых выступают США», пишет Газета.ru.
Песков также обратил внимание на то, что у РФ и КНР схожая оценка «дестабилизирующего поведения».
Россия и Китай, как главные бенефициары Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотят максимально расширить число стран-членов для создания ощущения, что это могучая организация, но не стоит преувеличивать ее вес, заявил руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Силы, которые руководят Организацией – Россия и Китай – хотят максимально расширить участие в ней самых разных стран. В ней сейчас состоят 8 членов, 4 кандидата. Чем больше будет членов, тем больше будет ощущение, что это могучая организация, которая является оппонентом, альтернативой тому, что существует на Западе... Говорить, что ШОС будет экономическим блоком с едиными интересами очень рано. К примеру, представьте, что в ШОС нет Китая – и все, никакого ШОС не будет. Конечно, никакой вероятности, что Китай выйдет, пока нет, он заинтересован, но каждый член ШОС руководствуется прежде всего своими национальными интересами», - сказал Малашенко.
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