«Зачем ты там?» Политолог раскритиковал слова Лукашевича о деградации ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич 17 января на брифинге заявил, что организация находится в тяжелой ситуации и ее деградация на лицо. Лукашевич напомнил, что изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ закладывалась функция ведения переговоров и обеспечения направления развития Европы.

«ОБСЕ – это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая объединяет 57 стран. Когда Лукашевич говорит о кризисе ОБСЕ, надо это рассматривать в связи с тем, как складываются отношения России с коллективным Западом, с США. ОБСЕ была создана в свое время под конкретные задачи. Мне кажется странным, когда представитель России в международной организации говорит о ее слабости и аморфности. А что тогда ты там делаешь? Зачем ты там тогда? Возникает вопрос. Для Лукашевича главное, что ОБСЕ не способна повлиять на НАТО или на европейское сообщество. Но это разные организации с разными задачами. Мне кажется, что во всем этом сквозит какая-то большая обида. Да, может быть ОБСЕ действительно переживает кризис. Да, может быть организация уже выполнила свои функции. Она создавалась в другое время и под другие задачи. Мне кажется, это просто следствие того, что предложения России по гарантиям безопасности не находят отклика», - сказал Калачев.

Политолог подчеркнул, что постпреду ОБСЕ следует быть аккуратнее в своих выражениях, так как организация много лет остается важной для внешней политики России.