«Зачем ты там?» Политолог раскритиковал слова Лукашевича о деградации ОБСЕ
Как бы Лукашевич ни хотел, но ОБСЕ не способна повлиять на НАТО или на европейское сообщество, заявил Константин Калачев.
Заявление постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича о деградации организации обусловлено только тем, что предложенные российской стороной гарантии безопасности не находят отклика, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич 17 января на брифинге заявил, что организация находится в тяжелой ситуации и ее деградация на лицо. Лукашевич напомнил, что изначально, в 90-е годы, в мандат ОБСЕ закладывалась функция ведения переговоров и обеспечения направления развития Европы.
«ОБСЕ – это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая объединяет 57 стран. Когда Лукашевич говорит о кризисе ОБСЕ, надо это рассматривать в связи с тем, как складываются отношения России с коллективным Западом, с США. ОБСЕ была создана в свое время под конкретные задачи. Мне кажется странным, когда представитель России в международной организации говорит о ее слабости и аморфности. А что тогда ты там делаешь? Зачем ты там тогда? Возникает вопрос. Для Лукашевича главное, что ОБСЕ не способна повлиять на НАТО или на европейское сообщество. Но это разные организации с разными задачами. Мне кажется, что во всем этом сквозит какая-то большая обида. Да, может быть ОБСЕ действительно переживает кризис. Да, может быть организация уже выполнила свои функции. Она создавалась в другое время и под другие задачи. Мне кажется, это просто следствие того, что предложения России по гарантиям безопасности не находят отклика», - сказал Калачев.
Политолог подчеркнул, что постпреду ОБСЕ следует быть аккуратнее в своих выражениях, так как организация много лет остается важной для внешней политики России.
«Ну давайте обижаться на всех. Если мы стукнулись головой об стенку – давайте ругать стенку. Я не считаю, что ОБСЕ в нынешнем виде действительно по-настоящему эффективно. Но не думаю, что надо сгущать краски так, как это делает Лукашевич. Если эта многосторонняя площадка оставалась важной и нужной для внешней политики России, то, может быть, нужно как-то подбирать выражения и быть более деликатным? А если есть предложения о том, как реформировать ОБСЕ – тогда предложи, что именно нужно изменить. Это все производная одного факта – Россия со своими предложениями оказалась в полнейшем одиночестве. Нет там никакой деградации. Есть то состояние, в котором организация сейчас находится. В первую очередь, надо начинать с себя. Давайте мы еще на ООН обидимся. Давайте вообще предложим упразднить все организации, существующие в мире и создадим что-то другое свое», - резюмировал Калачев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о гарантиях безопасности, также заявил о деградации ОБСЕ. По его словам, организация деградирует в плане обеспечения безопасности в Европе. Володин подчеркивал, что США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников.
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