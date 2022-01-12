Володин: Снятие напряжения в мире зависит от действий США

Парламентарий сравнил Соединенные Штаты со «слоном в посудной лавке», отметив, что Вашингтон «разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», пишет Ura.ru. Володин напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из ряда международных соглашений, принимают решения о «бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств» в обход ООН.

«К сожалению, деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе. Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации зависит от действий США, пишет RT. Вашингтону следует дать «конкретный и обоснованный» ответ по гарантиям безопасности, «без затягивания процесса».

