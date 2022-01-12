Володин: Снятие напряжения в мире зависит от действий США
Снятие напряженности в мире зависит от США, Вашингтону следует поддержать предложенные Россией гарантии безопасности либо взять на себя ответственность за отказ от них. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Парламентарий сравнил Соединенные Штаты со «слоном в посудной лавке», отметив, что Вашингтон «разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», пишет Ura.ru. Володин напомнил, что США в одностороннем порядке вышли из ряда международных соглашений, принимают решения о «бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств» в обход ООН.
«К сожалению, деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе. Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — пишет Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации зависит от действий США, пишет RT. Вашингтону следует дать «конкретный и обоснованный» ответ по гарантиям безопасности, «без затягивания процесса».
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