ОБСЕ: вероятность войны в Европе очень высока
Риск развязывания нового военного конфликта в Европе сейчас выше, чем на протяжении последних 30 лет. Об этом заявил на открытии Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе её председатель, глава МИД Польши Збигнев Рау.
«Затяжные конфликты, военное противостояние, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, а также пандемия коронавируса привели к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в европейском обществе», - отметил он.
По словам Рау, ОБСЕ сейчас необходимо сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство этой страны.
«Я верю, что ОБСЕ - верная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности», - подчеркнул он.
Ранее США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Замглавы МИД РФ похвалил рэпера, которого проверяет СК РФ
- Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
- На Украине утвердили порядок подготовки граждан к «национальному сопротивлению»
- Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек
- Ларов: Ситуация с «Северным потоком — 2» показала зависимость ФРГ от США
- Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве
- Кудрин заявил, что выплаты россиянам из-за «омикрона» пока не нужны
- В «Спартаке» опровергли слухи об уходе Жиго
- Лавров оценил переговоры России и США по гарантиям безопасности
- МИД: военные представили Путину варианты решения украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru