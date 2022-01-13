ОБСЕ: вероятность войны в Европе очень высока

Риск развязывания нового военного конфликта в Европе сейчас выше, чем на протяжении последних 30 лет. Об этом заявил на открытии Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе её председатель, глава МИД Польши Збигнев Рау.

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«Затяжные конфликты, военное противостояние, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, а также пандемия коронавируса привели к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в европейском обществе», - отметил он.

По словам Рау, ОБСЕ сейчас необходимо сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство этой страны.

«Я верю, что ОБСЕ - верная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности», - подчеркнул он.

Ранее США и НАТО пригрозили России последствиями при эскалации на Украине.

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