Лавров призвал рассмотреть предложения по безопасности в ОБСЕ
Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, рассматривать вопросы в таких рамках следует исходя из того, что все члены ОБСЕ обязались не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Появилось видео предполагаемого поджигателя гипермаркета в Томске
- Шойгу: НАТО и США увеличивают масштабы учений около России
- США бесплатно раздадут американцам 500 млн домашних тестов на ковид
- Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»
- Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США
- Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
- Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
- Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
- Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение
- Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru