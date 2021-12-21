Лавров призвал рассмотреть предложения по безопасности в ОБСЕ

Предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, рассматривать вопросы в таких рамках следует исходя из того, что все члены ОБСЕ обязались не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьОБСЕСергей ЛавровРоссия
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