Забрать «мед у медведя». ЕС вместо саммита с Путиным готовит новые санкции
Лидеры стран Евросоюза не хотят встречаться с Владимиром Путиным, ведь в таком случае Украина «будет разочарована».
Отношения с Россией стали одной из центральных тем первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Лидеры стран Евросоюза разделились в этом вопросе на два лагеря – одни выступили за прямой диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, другие – были против.
Катализатором к возможному возобновлению диалога на высшем уровне (саммит Россия – ЕС не проводился с 2014 года) стала встреча президента России и его коллеги из США Джо Байдена 16 июня в Женеве. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на саммите в Брюсселе. Именно она выдвинула идею о встрече лидеров стран Евросоюза с российским президентом, заявив, что Евросоюзу тоже нужно «создавать форматы для разговоров» с Путиным, как это ранее сделали США.
Неслучайно такую идею высказали в Германии. 22 июня в немецком издании «Die Zeit» вышла статья Путина, в которой он призвал Германию и Евросоюз к диалогу и сотрудничеству Россией. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что с помощью этой публикации Путин хочет донести свою позицию в отношении Евросоюза.
«Это показывает, что Россия не закрывает двери, не бежит куда-то в Азию, обидевшись на Европу. Россия не отказывается от сотрудничества с Европой, но она хочет равноправного сотрудничества. Она считает, что она многое может дать Европе, что расширять НАТО нельзя, потому что оно направлено против России. Что оранжевые революции в Украине и Белоруссии Россия воспринимает как атаку на себя. Но что есть полно возможностей договориться и сотрудничать и что Россия ни в коем случае от этого не будет отказываться», - объяснил немецкий политолог.
Предложение канцлера Германии о саммите с Россией поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. А канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз географически находится ближе к РФ, чем США, а поэтому диалог Евросоюза и России был бы уместнее, ведь «многие темы, например Украина или другие, касаются нас еще больше, чем США».
Против встречи на высшем уровне выступили Польша и страны Прибалтики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что саммит с Россией возможен, когда Россия прекратит свою «агрессивную политику». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что предложение Берлина и Парижа стало для нее «неприятной неожиданностью». По ее словам, «Россия - это большая угроза, она стала более агрессивной». А президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 24 июня, заявил, что эта идея встретиться с Путиным напоминает «попытку привлечь медведя, чтобы уберечь горшок с медом». Он добавил, что «диалог с Россией без красных линий» разочаровал бы страны-партнеры Евросоюза». Речь в первую очередь об Украине.
В итоге идея о саммите с Россией была отвергнута. Лидеры стран Евросоюза приняли коммюнике, в котором говорится об «избирательном взаимодействии» с Россией в таких вопросах, как климат, здравоохранение, Сирия или Ливия. В документе, на который ссылается Bloomberg, подчеркивается, что Европа «исследует форматы и условия диалога с Россией».
Вместо прямого диалога на саммите договорились о подготовке новых санкций против России. В том же коммюнике подчеркивается «необходимость твердого и скоординированного ответа ЕС и его государств-членов на дальнейшие враждебные, незаконные и подрывные действия России». Лидеры стран Евросоюза договорились «представить варианты для дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции». Пока неясно, какими именно будут эти меры: в частности идет ли речь о санкциях против строительства газопровода «Северный поток – 2» или ограничениях для предприятий госсектора. Пока ясно можно сказать только одно. Европа в отношении России продолжит действовать по принципу, озвученному ранее главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем – «отталкивать, сдерживать, вовлекать».
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