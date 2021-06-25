Забрать «мед у медведя». ЕС вместо саммита с Путиным готовит новые санкции

Неслучайно такую идею высказали в Германии. 22 июня в немецком издании «Die Zeit» вышла статья Путина, в которой он призвал Германию и Евросоюз к диалогу и сотрудничеству Россией. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что с помощью этой публикации Путин хочет донести свою позицию в отношении Евросоюза.

«Это показывает, что Россия не закрывает двери, не бежит куда-то в Азию, обидевшись на Европу. Россия не отказывается от сотрудничества с Европой, но она хочет равноправного сотрудничества. Она считает, что она многое может дать Европе, что расширять НАТО нельзя, потому что оно направлено против России. Что оранжевые революции в Украине и Белоруссии Россия воспринимает как атаку на себя. Но что есть полно возможностей договориться и сотрудничать и что Россия ни в коем случае от этого не будет отказываться», - объяснил немецкий политолог.

Предложение канцлера Германии о саммите с Россией поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. А канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз географически находится ближе к РФ, чем США, а поэтому диалог Евросоюза и России был бы уместнее, ведь «многие темы, например Украина или другие, касаются нас еще больше, чем США».

Против встречи на высшем уровне выступили Польша и страны Прибалтики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что саммит с Россией возможен, когда Россия прекратит свою «агрессивную политику». Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что предложение Берлина и Парижа стало для нее «неприятной неожиданностью». По ее словам, «Россия - это большая угроза, она стала более агрессивной». А президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 24 июня, заявил, что эта идея встретиться с Путиным напоминает «попытку привлечь медведя, чтобы уберечь горшок с медом». Он добавил, что «диалог с Россией без красных линий» разочаровал бы страны-партнеры Евросоюза». Речь в первую очередь об Украине.

В итоге идея о саммите с Россией была отвергнута. Лидеры стран Евросоюза приняли коммюнике, в котором говорится об «избирательном взаимодействии» с Россией в таких вопросах, как климат, здравоохранение, Сирия или Ливия. В документе, на который ссылается Bloomberg, подчеркивается, что Европа «исследует форматы и условия диалога с Россией».