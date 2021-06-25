Меркель: Соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто
Соглашение по организации саммита между ЕС и РФ не достигнуто, передает Bloomberg со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.
Она заявила, что надеялась, что европейские лидеры проявят в этом вопросе больше храбрости. Как отметила канцлер, обсуждение ее инициативы в Брюсселе было «нелегким».
Ранее сообщалось, что около десяти стран ЕС выступили против инициативы лидеров Германии и Франции об организации встречу российского президента Владимира Путина с главами стран Евросоюза.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести переговоры между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Она заявила, что Европейский союз не должен довольствоваться только анализом отношений с Россией.
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