Лидеры ЕС доверили Еврокомиссии разработать новые санкции против России

Евросовет отметил, что для предотвращения угрозы со стороны РФ нужно действовать твердо и скоординировано. Кроме того, лидерам ЕС следует использовать все возможные механизмы давления, которые у них есть.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 15 июня рассказал, что при новой внешнеполитической стратегии Европы Россию одновременно будут как ограничивать, так и сотрудничать с ней, пишет РИА ФАН.

