Лидеры ЕС доверили Еврокомиссии разработать новые санкции против России
Лидеры стран Евросоюза предложили Еврокомиссии разработать варианты мер, в том числе экономических, чтобы сдержать возможные действия России, сообщили «Известия» со ссылкой на документ итогов саммита.
Евросовет отметил, что для предотвращения угрозы со стороны РФ нужно действовать твердо и скоординировано. Кроме того, лидерам ЕС следует использовать все возможные механизмы давления, которые у них есть.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 15 июня рассказал, что при новой внешнеполитической стратегии Европы Россию одновременно будут как ограничивать, так и сотрудничать с ней, пишет РИА ФАН.
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