Заблудились? Дипломаты США поехали в Архангельск, а приехали в Северодвинск
НСН выясняет, как американские военные атташе перепутали города, и что именно интересовало их в закрытом для иностранцев Северодвинске.
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Это территория, куда въезд без разрешения запрещен. Город является центром производства российских стратегических подводных лодок, там базируются судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».
При этом пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс завила, что дипломаты заранее уведомили Минобороны о своей официальной поездке. Извещение о визите было оформлено должным образом. По некоторым данным, извещение было, но только в конечном пункте стоял Архангельск, а не Северодвинск.
В российском МИДе подтвердили, что трое сотрудников американского посольства действительно были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск.
«Видимо, заблудились. Готовы подарить карту России», - пошутили во внешнеполитическом ведомстве.
«Заблудились» военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве полковник Д.С.Данн. Выяснилось, что до своего обнаружения они несколько раз меняли поезда.
В соответствии с п. 1.1. ст. 18.9 КоАП, нарушение правил въезда или режима пребывания в России может грозить для иностранца штрафом в 2–5 тыс. руб. и выдворением из страны.
Самая вероятная причина, почему американские дипломаты «перепутали» Архангельск и Северодвинск, это недавний взрыв там при испытании нового вида оружия.
Напомним, ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время попытки поднять ракету с ядерной энергетической установкой со дна моря. Отмечается, что взрыв на полигоне близ села Нёнокса, в результате которого погибли пять ученых-атомщиков, ранее вызвал опасения, что там происходили испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО).
Удивительно, но капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил НСН, что Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник».
«Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет», -считает военный эксперт.
Тем не менее, после ЧП под Северодвинском Пентагон захотел включить все оружие РФ в СНВ-3.
Есть версия, что американских военных интересовали российские подводные лодки, вооружаемые в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и «Циркон», а также ядерной торпедой «Посейдон».
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