Заблудились? Дипломаты США поехали в Архангельск, а приехали в Северодвинск

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Это территория, куда въезд без разрешения запрещен. Город является центром производства российских стратегических подводных лодок, там базируются судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».

При этом пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс завила, что дипломаты заранее уведомили Минобороны о своей официальной поездке. Извещение о визите было оформлено должным образом. По некоторым данным, извещение было, но только в конечном пункте стоял Архангельск, а не Северодвинск.

В российском МИДе подтвердили, что трое сотрудников американского посольства действительно были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск.

«Видимо, заблудились. Готовы подарить карту России», - пошутили во внешнеполитическом ведомстве.

«Заблудились» военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве полковник Д.С.Данн. Выяснилось, что до своего обнаружения они несколько раз меняли поезда.

В соответствии с п. 1.1. ст. 18.9 КоАП, нарушение правил въезда или режима пребывания в России может грозить для иностранца штрафом в 2–5 тыс. руб. и выдворением из страны.