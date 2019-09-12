Военный аналитик: «Буревестник» остаётся фантастикой
Капитан первого ранга, доктор военных наук в эфире НСН рассказал, почему использование «Буревестника» не возможно в реальной войне.
Пять испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» закончились авариями, об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на отчеты спецслужб США. Испытания проводятся с 2017 года, и самый продолжительный полет ракеты занял всего около двух минут, самый короткий – четыре секунды. По информации разведки США, Российская Федерация планирует усилить работу над проектом, чтобы подготовить «Буревестник» «к войне» до 2025 года.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник».
«Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет. Второй момент - техническое исполнение ракеты «Буревестник», если оно вообще возможно, будет стоить бешеных денег России. Поэтому когда мы говорим о «Буревестнике», то надо понимать, что эти вещи лежат где-то на уровне фантастики, которая не очень нужна в современных вооруженных силах РФ.
«Эта система ни кому не нужна, я даже не знаю, для чего она может быть нужна»
Разговоры про то, что она будет осуществлять маневры какие-то якобы для того чтобы обходить ПВО. Так можно сделать ракеты, которые будут летать и на обычном топливе, а не какой-то сумасшедший «Буревестник». Это моя версия, она не совпадает с официальной, но я и не претендую на это», - сказал Сивков.
Напомним, "Буревестник" это перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о ней рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Траектория полёта крылатой ракеты с учётом чрезвычайно продолжительного времени маневрирования, по мнению разработчиков, обеспечивает возможность преодоления рубежей ПВО и ПРО. Наименование ракетное оружие получило по результатам открытого голосования на сайте Минобороны РФ.
Доктор военных наук отметил, что из-за пяти неудачных попыток «ставить крест» на проекте нельзя.
«Любая система оружия проходит этап становления и в его рамках возможны разные варианты, в том числе и возникновение разных технических проблем. Например, при испытаниях самолета «СУ-24» погибло то ли 8, то ли 14 летчиков-испытателей - столько было падений. Страшная цифра! Поэтому пять падений ракет, тем более такой новой как «Буревестник» ничего собой особенного не представляет. Это нормальное ничего собой не представляющее явление. И воздыхать, что «Буревестник» не полетел или возникли еще какие-то проблемы это глупо», - заключил военный эксперт.
После трагедии под Северодвинском российские власти признали, что на военном полигоне испытывали новый вид вооружений. Когда как западные СМИ сообщили, что ЧП произошло во время испытания новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». НСН собрала мнения экспертов о том, насколько опасны последствия ЧП и что же за ракету испытывали на месте происшествия.
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