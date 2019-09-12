Военный аналитик: «Буревестник» остаётся фантастикой

Пять испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник» закончились авариями, об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на отчеты спецслужб США. Испытания проводятся с 2017 года, и самый продолжительный полет ракеты занял всего около двух минут, самый короткий – четыре секунды. По информации разведки США, Российская Федерация планирует усилить работу над проектом, чтобы подготовить «Буревестник» «к войне» до 2025 года.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что Вооруженным силам России не требуется создание крылатой ракеты «Буревестник».

«Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет. Второй момент - техническое исполнение ракеты «Буревестник», если оно вообще возможно, будет стоить бешеных денег России. Поэтому когда мы говорим о «Буревестнике», то надо понимать, что эти вещи лежат где-то на уровне фантастики, которая не очень нужна в современных вооруженных силах РФ.