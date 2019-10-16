Дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

Трех американских дипломатических сотрудников сняли с поезда «Нёнокса – Северодвинск» в Архангельской области. Их заподозрили в несоблюдении правил пребывания иностранцев на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Граждан США задержали 14 октября.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан. Это центр производства российских стратегических подводных лодок, там расположены судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».

8 августа на полигоне «Нёнокса» Беломорской военно-морской базы произошёл взрыв ракетной двигательной установки. В результате ЧП погибли пятеро сотрудников «Росатома».