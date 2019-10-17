СМИ: Дипломаты США пробирались к Северодвинску, меняя поезда

Задержанные в Северодвинске американские дипломаты до своего обнаружения несколько раз меняли поезда, сообщает Газета.ру.

Само задержание произошло в минувший понедельник, 14 октября. На станции «Северодвинск» при проверке документов выяснилось, что в режимный город прибыли военно-морской атташе при посольстве США Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве полковник Д.С.Данн.

В посольстве США в РФ настаивают на том, что дипломаты якобы заранее уведомили Минобороны России об этой поездке, передает РЕН ТВ.

В свою очередь в МИД России заявили, что снятые с поезда американские дипломаты действительно присылали уведомление, однако в своей заявке в качестве пункта назначения они указали Архангельск. При этом в ведомстве допустили, что американцы могли «заблудиться», сообщает RT.

