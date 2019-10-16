Посольство США отреагировало на снятие с поезда американских дипломатов в РФ

Пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область).

По ее словам, дипломаты заранее уведомили Минобороны о своей официальной поездке, заявила она РИА Новости. Она отметила, что извещение о визите было оформлено должным образом.

Ранее стало известно, что трех американских дипломатических сотрудников 14 октября сняли с поезда «Нёнокса – Северодвинск». Их заподозрили в несоблюдении правил пребывания иностранцев на территории России.

Северодвинск - город с регламентированным посещением для граждан иностранных государств. Это центр производства российских стратегических подводных лодок, там расположены судостроительные предприятия «Севмаш» и «Звёздочка».

