Отказ Польши от участия в форуме памяти Холокоста объяснили нежеланием оправдываться
Политолог и юрист в эфире НСН объяснили, как связаны цены на СПГ и отказ президента Польши от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле.
Президент Польши Aнджей Дудa откaзaлся от поездки нa Всемирный форум пaмяти Холокостa. Он пройдет 23 янвaря в мемориaльном комплексе «Яд Вaшем», сообщaет «Гaзетa выборчa».
Издaние, ссылaясь нa словa источникa утверждaет, что «президент Aнджей Дудa не воспользуется приглaшением нa мероприятие в пaмять о 75-й годовщине освобождения концлaгеря Aущвиц-Биркенaу, которые оргaнизуются институтом "Яд Вaшем" в Иерусaлиме».
«Изрaильские мероприятия рaссмaтривaются в кaчестве aльтернaтивы мероприятиям, которые пройдут в Aушвице 27 янвaря», - пишет гaзетa, подчеркивaя тaкже, что в Иерусaлиме для президентa Польши не предусмотренa возможность выскaзaться.
Политолог Александр Асафов в эфире НСН пояснил, что Польша, отказавшись от участия в форуме памяти Холокоста, пытается избежать оправданий перед Израилем и Россией за политическую позицию, которая выражается в поддержке американской версии итогов Второй войны.
«Продолжая американский трек по пересмотру итогов Второй мировой войны, Польша, фактически, загнала себя в ловушку. Отказ (президента Польши Анджея Дуды от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле – прим. НСН) означает, что в Варшаве понимают – им придется оправдываться за те позиции, которые озвучены за последние несколько недель, перед своими вчерашними союзниками. А ответов нет. Поскольку обвинения Советского союза во всех злодеяниях не имеют доказательной исторической базы – это лишь идеологическая конструкция.
После войны возникла условная идеологическая линия: Германия-Израиль-Россия. Эта линия традиционной трактовки итогов Второй мировой войны, и она не предусматривает их пересмотра. СССР с союзниками победил фашизм. Согласно американской истории, во Второй мировой войне был один победитель. Он победил нацизм и не дал не менее худшему злу – Советскому Союзу – поработить свободные народы Европы, фактически, защитил их. Это Соединенные Штаты. Это и в голливудских кинолентах, и на уровне научной, и, конечно, популярной литературы трактуется. И Польша продолжает этот трек», - пояснил политолог.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН напомнил о сотрудничестве польских властей с нацистами во время Второй мировой войны и участии местных надзирателей в этнических чистках на территории Польши.
«Мы говорим о глобальных изменениях, которые связаны с защитой гуманитарных ценностей в мировой истории. Это, в том числе, признание и осуждение Холокоста. А коллаборационизм польских властей с нацистами во время Второй мировой войны общеизвестен. Варшавские гетто и польские лагеря смерти обсуживались польскими полицаями. Все расстрелы, события в Бабьем Яру, когда было уничтожено очень много поляков, совершались при участии польских офицеров-коллаборационистов. Они же проводили этнические чистки», - заявил юрист.
Александр Асафов отметил, что поддержка американской версии итогов Второй мировой войны руководством Польши не является бескорыстной и имеет исключительно экономический интерес.
«Это цена, которую они (польские власти – прим. НСН) как лоялисты Соединенных Штатов платят в надежде на экономические преференции, в первую очередь, - на скидку на американский СПГ. Не секрет, что в 2019 году закончились субсидии Евросоюза. Польша была самым крупным их получателем. Теперь эти деньги надо еще где-то брать, чтобы польская экономика продолжала развиваться. Надежда только на США. Поэтому приходится идти на серьезные жертвы, встречая не только неодобрение на внешнеполитическом треке, но и от собственных граждан получая, как минимум, недоумение за такую плохо связную историческую позицию», - подытожил политолог.
Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган заявил в эфире НСН, что в возросшем антисемитизме в Европе можно заметить признаки надвигающегося на неё кризиса.
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