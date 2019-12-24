«Антисемитская свинья». Путин дал отповедь экс-послу Польши в Германии

24 декабря 201915:49

Владимир Путин жёстко прокомментировал поведение посла Польши в Германии 1930-х годов Юзефа Липски, который поддержал антисемитские действия Адольфа Гитлера. Президент России на расширенной коллегии Министерства обороны назвал польского дипломата «сволочью и антисемитской свиньей».

Так глава государства прокомментировал запись в дневники Липски, который пообещал поставить в Варшаве памятник германскому фюреру, если тот вышлет евреев в Африку, передает РИА ФАН. По словам Путина, он был поражен способом решения «еврейского вопроса» в Польше в 30-ых годах, когда изучал архивы той эпохи, полученные в качестве трофея по итогам Второй мировой войны.

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Президент РФ подчеркнул, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят сейчас памятники воинам-освободителям или Красной армии, освободившим Европу от нацизма.

Владимир Путин также заверил, что у России хватает материалов, которые не позволят «испоганить память о наших отцах и дедах».

Ранее Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган заявил в эфире НСН, что в возросшем антисемитизме в Европе можно заметить признаки надвигающегося на неё кризиса.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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