«Антисемитская свинья». Путин дал отповедь экс-послу Польши в Германии

Президент РФ подчеркнул, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят сейчас памятники воинам-освободителям или Красной армии, освободившим Европу от нацизма.

Владимир Путин также заверил, что у России хватает материалов, которые не позволят «испоганить память о наших отцах и дедах».

Ранее Путин заявил, что его задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти». Президент РФ подчеркнул недопустимость попыток уравнять нацистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина.

Ранее вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган заявил в эфире НСН, что в возросшем антисемитизме в Европе можно заметить признаки надвигающегося на неё кризиса.

