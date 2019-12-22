Польский МИД обвинил Путина в искажении причин хода Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высказывание Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции 19 декабря по поводу резолюции Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы». Польский МИД считает, что российские власти искажают ход Второй мировой войны, сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства 21 декабря, в субботу.

«Мы с недоверием и обеспокоенностью отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, по поводу причин и хода Второй мировой войны, что искажает картину», — сказано в заявлении.

Польский МИД отмечает, что страна стремилась к сбалансированной политике в отношениях с Германией и СССР, которые, считает дипведомство, действовали во вред Польше, сообщают Известия.

Также в польском внешнеполитическом ведомстве считают, что заявление президента РФ подрывает взаимодействие российских и польских экспертов, результаты договоренностей между странами, которых достигли Михаил Горбачев и Борис Ельцин, пытавшихся по мнению МИД, «найти истину и искали примирения» между Россией и Польшей.

Напомним, 19 декабря на большой пресс-конференции Путин заявил, что был удивлен и расстроен резолюцией Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы». Согласно документу, СССР в 40-е годы ХХ века оккупировал страны Балтии и часть территории Польши, начал войну с Финляндией.

Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с НСН напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне и высказался по поводу политики Запада отвести внимание от пятен на своей репутации.

