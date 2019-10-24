Рост антисемитизма в Германии связали с беженцами с Ближнего Востока

«Антисемитские настроения могут быть связаны с надвигающимся на Европу кризисом. Первые признаки нестабильности еще глубинные, но барашки на поверхности видны. Свою лепту в это привнес приток беженцев с Ближнего Востока. Политический антисемитизм – это смесь израильской политики, исторические «заговоры» - с евреями связывают и коммунизм и капитализм… Везде мерещатся евреи. Это, конечно, не так. Богатые евреи есть, но их единицы. Большая часть — обычные граждане в своих странах. Может быть, они чуть лучше иногда живут за счет того, что копейку берегут, жадничают. Это вызывает раздражение», — рассказал раввин.

По мнению Когана, самостоятельно Германии с проблемой антисемитизма не справиться.

«В Германии есть законы, осуждающие антисемитизм, холокост. Но неизбежный экономический кризис в Европе дает такие метастазы. Это зависит не только от положения в Германии, но и на Ближнем Востоке. В одиночку Германия с этим не справится — только вместе с другими странами. Россия могла бы помочь справиться с этим недугом», — полагает собеседник НСН.

9 октября в немецком Галле произошла стрельба у синагоги. Погибли 40-летняя женщина и 20-летний юноша, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там «бойню», но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.

