За спиной у Путина и Си: Запад использует саммит G20 для «примирения» с Африкой
Саммит G20 пройдет с 9-10 сентября, на встречу не приедут Владимир Путин и Си Цзиньпин. Политологи отмечают, что Запад воспользуется случаем для примирения с Африкой, чтобы не уступать первенство в регионе России.
Индия впервые готовится к приему саммита G20. 9-10 сентября глобальное обсуждение насущных вопросов пройдет без российского лидера Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, Китай - премьер Госсовета Ли Цян. Политологи оценивают подобный состав, как «сигнал» мировому сообществу. При этом и Запад планирует воспользоваться ситуацией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сообщил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по видеоконференции на саммите Группы двадцати не планируется.
«Всю работу будет вести министр иностранных дел», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время Песков указал, что российские специалисты на экспертном уровне принимают участие в «весьма напряженной работе» по согласованию документов.
Известно, что по итогам саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, в которой будет заявлена приверженность лидеров приоритетам, обсуждаемым и согласованным в ходе соответствующих заседаний.
Сергей Лавров говорил, что Россия подпишет декларацию только в том случае, если в ней будет отражена позиция Москвы.
Отсутствие Владимира Путина на саммите было ожидаемым, а ситуация с китайским лидером вызвала вопросы. Так, профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин отметил, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина китайско-американскими отношениями.
«Ничего в большой китайской политике не бывает формальным», - напомнил он в беседе с РИА Новости.
Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью НСН заметил, что председатель КНР Си Цзиньпин может сделать намек «по-китайски» всем развитым странам с помощью отказа посетить саммит G20 в Индии.
«Плюс отношения между Индией и Китаем, мягко говоря, могли бы быть чуточку получше. Между ними сохраняются определенные трения по ряду вопросов: пограничные и так далее. Индия также никакого энтузиазма не проявляет в том, чтобы участвовать в проекте «Один пояс, один путь». Нельзя исключать, что это может быть намек «по-китайски» развитым странам. Но, все-таки, Китай традиционно проявляет выдержку. Си Цзиньпин не такой лидер, который будет рвать все отношения», - сказал Карнеев.
Он отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином вряд ли был «сговор», чтобы не ехать на саммит. Однако, указал Карнеев, могли иметь место консультации по этой теме на уровне МИД России и КНР или президентских администраций.
Известно также, что украинский лидер Владимир Зеленский не выступит на саммите. 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что глобальная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН.
8 сентября советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта.
6 сентября агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине. Детали единого «подхода» не уточняются. Отмечается, что с Россией еще предстоит найти компромисс по поводу конфликта.
Ранее Сергей Лавров напомнил, что на каждом из мероприятий G20 Запад поднимал тему Украины, несмотря на то что изначально роль «двадцатки» предполагает принятие решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов.
При этом политологи уверены, что в этот раз Украина не так сильно будет волновать ведущих участников двадцатки, как… Африка.
Reuters со ссылкой на индийские источники сообщает, что Африканский союз (АС) станет частью «Большой двадцатки» (G20) в 2024 году, что АС получит статус «приглашенной международной организации».
Очевидно, что триггером послужил целый ряд событий, который заставил американцев и европейцев понервничать.
Так, нервы Западу потрепали: удачный саммит Россия-Африка, на который безуспешно хотел приехать лидер Франции, масштабное расширение БРИКС по итогам саммита, напряженная ситуация в странах Африки (перевороты в Нигере и Габоне).
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
По данным СМИ, как раз в отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина лидеры ведущих западных стран намерены провести кулуарные встречи с африканскими лидерами, чтобы объяснить «истинное» положение вещей в регионе. Bloomberg уточняет, что Евросоюз намерен продемонстрировать серьезность курса на пересмотр партнерских отношений с Африкой, чтобы не проиграть в этом смысле России.
Еще одно глобальное мероприятие ожидается 10-13 сентября. Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме встретятся представители десяти азиатских стран.
Ожидаются гости из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут представители Казахстана, Монголии, и Сингапура. При этом не так давно стало известно, что Китай в этот раз будет представлен на уровне вице-премьера Госсовета, Си Цзиньпин на ВЭФ не приедет
Отмечается, что развитие России в условиях санкций станет основной темой форума, на котором выступление главы государства Владимира Путина ожидается 12 сентября.
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