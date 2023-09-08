За спиной у Путина и Си: Запад использует саммит G20 для «примирения» с Африкой

Сергей Лавров говорил, что Россия подпишет декларацию только в том случае, если в ней будет отражена позиция Москвы.

Отсутствие Владимира Путина на саммите было ожидаемым, а ситуация с китайским лидером вызвала вопросы. Так, профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин отметил, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не ехать на саммит G20 в Индию вызвано, прежде всего, неудовлетворенностью Пекина китайско-американскими отношениями.

«Ничего в большой китайской политике не бывает формальным», - напомнил он в беседе с РИА Новости.

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью НСН заметил, что председатель КНР Си Цзиньпин может сделать намек «по-китайски» всем развитым странам с помощью отказа посетить саммит G20 в Индии.

«Плюс отношения между Индией и Китаем, мягко говоря, могли бы быть чуточку получше. Между ними сохраняются определенные трения по ряду вопросов: пограничные и так далее. Индия также никакого энтузиазма не проявляет в том, чтобы участвовать в проекте «Один пояс, один путь». Нельзя исключать, что это может быть намек «по-китайски» развитым странам. Но, все-таки, Китай традиционно проявляет выдержку. Си Цзиньпин не такой лидер, который будет рвать все отношения», - сказал Карнеев.

Он отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином вряд ли был «сговор», чтобы не ехать на саммит. Однако, указал Карнеев, могли иметь место консультации по этой теме на уровне МИД России и КНР или президентских администраций.

Известно также, что украинский лидер Владимир Зеленский не выступит на саммите. 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что глобальная встреча предназначена для решения экономических вопросов, а не задач глобальной безопасности, чем занимается Совбез ООН.