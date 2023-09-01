«Враги не нужны!»: Африка выбирает Россию на фоне провала Франции и США

Нестабильная ситуация в африканском регионе, кажется, застала врасплох не только Францию, но и коллективный Запад в лице США. 30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона.

Стало понятно, что «африканский ветер перемен» стал сюрпризом для всех заинтересованных в регионе игроков, когда США и Франция не смогли выработать единую стратегию действий и даже «поссорились» на этом фоне.

Издание Grayzone пообщалось с чиновником из ЮАР, который предпочел остаться анонимным, по поводу поездки заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд в ЮАР. Нуланд всегда появляется там, где «неспокойно», но на этот раз спокойствие покинуло ее саму. По данным издания, она не была готова вести переговоры «с позиции слабого», быстрый «переворот» застал ее врасплох.

Уже после визита в ЮАР Нуланд отправилась на переговоры с мятежниками Нигера, и встреча не принесла результата. Военные даже отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом.

«Разговор был откровенным и подчас довольно трудным», - рассказывала сама Нуланд, которая признала, что ее не допустили ни к Базуму, ни к новому лидеру страны.