«Враги не нужны!»: Африка выбирает Россию на фоне провала Франции и США
Нестабильная ситуация в африканском регионе застала врасплох коллективный Запад – Франция выступает за военное вмешательство, США хотят уладить все мирным путем, но - безуспешно.
Нестабильная ситуация в африканском регионе, кажется, застала врасплох не только Францию, но и коллективный Запад в лице США. 30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона.
Стало понятно, что «африканский ветер перемен» стал сюрпризом для всех заинтересованных в регионе игроков, когда США и Франция не смогли выработать единую стратегию действий и даже «поссорились» на этом фоне.
Издание Grayzone пообщалось с чиновником из ЮАР, который предпочел остаться анонимным, по поводу поездки заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд в ЮАР. Нуланд всегда появляется там, где «неспокойно», но на этот раз спокойствие покинуло ее саму. По данным издания, она не была готова вести переговоры «с позиции слабого», быстрый «переворот» застал ее врасплох.
Уже после визита в ЮАР Нуланд отправилась на переговоры с мятежниками Нигера, и встреча не принесла результата. Военные даже отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом.
«Разговор был откровенным и подчас довольно трудным», - рассказывала сама Нуланд, которая признала, что ее не допустили ни к Базуму, ни к новому лидеру страны.
По ее словам, она разъяснила «последствия переворота для отношений Нигера с США» и предложила несколько вариантов, как обратить все вспять. Кроме того, она предупредила о рисках для суверенитета Нигера в случае приглашения в страну российской ЧВК «Вагнер», передает AFP.
Больше всего ситуация ожидаемо беспокоит Францию. После военного переворота в Нигере Le Figaro обнародовала открытое письмо 94 французских сенаторов к президенту Эммануэлю Макрону. Они заявили о провале постколониальной политики в Африке, посетовав, что на смену французской Африке в военном плане приходит «российская Африка», в экономическом – китайская, а в дипломатическом – американская.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил НСН, что вообще-то французская политика в Африке уже десять лет терпит крах. По его словам, это как раз и приводит к тому, что местные лидеры обращаются за помощью к ЧВК «Вагнер».
«Африка, в том числе и то, что южнее Сахары, была очень важной частью французской колониальной империи. Франция пыталась сохранить там влияние, но кризис этой политики особенно дал о себе знать на фоне появления террористических мусульманских движений в Западной Африке, в Сахеле. Франция в 2013 году в рамках отношений с этими странами начала оказывать вооруженную поддержку в борьбе с джихадистами. Частичные успехи были, но политические, экономические и социальные последствия французского присутствия привели к тому, что деятельность ЧВК "Вагнер" в этих странах оказалась востребованной», - сказал он.
По его мнению. Россия и Китай могут изменить расклады в Западной Африке, при этом Франция и США продолжат соревнование за симпатии африканцев.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сказал НСН, что и военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер».
«Вагнеровцы есть везде, даже там, где их нет. Официально "Вагнер" присутствует в четырех африканских странах, но мы не знаем до конца, где еще они есть, с кем заключены контракты. Думаю, что в сегодняшнем Габоне они не присутствуют, но их могут позвать, они могут прийти на помощь военным. Тенденция началась совершенно определенная - антифранцузские восстания», - обозначил он.
По его словам, у американцев в Габоне «нет ничего серьезного». Видимо, поэтому у Франции и США ничего не выходит, а СМИ сообщают, что в Париже обиделись на Вашингтон – на такую слабую реакцию в ответ на волну африканских восстаний.
Французская Le Figaro сообщила со ссылкой на французский дипломатический источник, что на Елисейских Полях очень недовольны реакцией США на мятеж в Нигере.
«С такими союзниками нам не нужны враги. Они сделали совершенно противоположное тому, что мы ожидали», - возмутился собеседник издания.
По его словам, Франция добивается возвращения власти отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, а для США важнее «сохранить свои базы» и стабильность в регионе, поэтому Вашингтон рассчитывает на освобождение Базума без кровопролития и без его возвращения к власти (видимо, через переговоры с госпожой Нуланд).
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
«Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский "майдан"», - сказал Федоров.
Так или иначе, разрешить ситуацию в регионе пока не выходит, а Le Figaro продолжает выходить с обидными для Макрона статьями. Накануне газета выпустила материал, в котором сравнила влияние Франции и России в Африке. По данным издания, Франция теряет влияние, а Россия - наращивает, при этом отмечается, что у Макрона не осталось рычагов давления, чтобы изменить расклад в свою пользу.
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, которая стала для региона альтернативой колониальному Западу.
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