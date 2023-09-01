Другие приоритеты: Названы причины, по которым США «прошляпили» Африку

Накануне издание Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника сообщило, что замглавы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере. Отмечается, что Нуланд и ее команда явно были не готовы к перевороту в Нигере, в результате которого прозападное правительство было свергнуто всего за несколько часов до того, как она начала свой тур по региону. Блохин отметил, что влияние США в Африке сегодня довольно слабое.

«Африка для США особо никогда не была такой интересной, она для них всегда была периферией мировой политики. Они начали обращать на нее внимание лишь тогда, когда увидели, что свое сотрудничество там расширяют Россия и Китай. Приоритетами были Европа, как очень мощный производственный центр, Азия и Ближний Восток. Но в условиях холодной войны каждая из держав пытается расширить зону влияния, происходит борьба за союзников… Все это приобретает важное значение для США», - сказал Блохин.

Он отметил, что военные перевороты в Нигере и Габоне нанесли удар больше по Франции, чем по США. При этом Блохин указал, что Париж и Вашингтон договорятся о зоне своих влияний на континенте и объединятся, чтобы ослабить Россию в Африке.

«Удар произошел больше не для США, а для Франции. Но между собой они в любом случае договорятся, потому что все это одна большая семья под названием Запад. У них между собой есть шероховатости, но это не фундаментальное противоречие. Россию они рассматривают в качестве геополитического противника… Поэтому шероховатости они решат, а нас попытаются всячески ослабить. США прошляпили Африку. Десятилетиями ей не занимались, она рассматривалась как поле для экспериментов, не более того», - резюмировал Блохин.