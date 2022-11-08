«Италии и Венгрии надоело?»: Помощь Украине разделила Евросоюз
США критикуют Евросоюз из-за задержек в предоставлении помощи Украине, однако многие страны ЕС уже не в восторге, что им приходится финансово поддерживать Киев.
Многие страны ЕС крайне недовольны, что им приходится продолжать поддерживать Украину финансами и оружием. В Италии на этом фоне уже возник конфликт между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто.
По информации газеты Fatto Quotidiano, Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Украину за стол переговоров. Политик в ответ обвинил главу итальянского Минобороны в нарушении принципов демократии и указал ему на резкую перемену взглядов в вопросе вооружений.
«Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир без партийного флага вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам», — возмутился Конте.
В свою очередь Венгрия также выступила против плана Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИДа Петера Сийярто, Венгрия оказывала Киеву поддержку, однако выступает против любых договоренностей, в которых фигурирует финансирование Украины совместно с другими странами — членами Евросоюза.
НОВЫЙ ТРАНШ НЕ ЗА ГОРАМИ?
Между тем, Евросоюз намерен предложить в среду, 9 ноября, новый механизм по предоставлению Украине финансовой помощи в размере €18 млрд. Новый механизм определит «устойчивую основу «для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 году и подготовит почву для проведения восстановительных работ на территории страны.
В частности, Евросоюз намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
Так, 6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. По данным Bloomberg, Киев может получить первый транш помощи в январе. При этом фон дер Ляйен ранее говорила, что в 2023 году Украине будет нужно от €3 до €5 млрд в месяц только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий.
Тем временем ЕС уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 3 ноября, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран — членов ЕС.
«Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине. <...> И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов. <...> Я считаю только €3 млрд, выделенные (на поставки оружия – ред. НСН) через Европейский фонд мира, и €19 млрд на финансовую и экономическую поддержку Украины», — сказал Боррель в рамках встречи глав МИД стран G7.
"ВСЁ ЗАПОЛЫХАЕТ"
Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину. Президент Владимир Путин в обращении 21 сентября по поводу объявления частичной мобилизации в стране заявил, что западные страны пустили в ход и «ядерный шантаж».
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО», — сказал он и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности государства Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.
А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них «все заполыхает». По его словам, военная кампания перейдет на другой уровень при продолжающейся накачке украинцев западным оружием.
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