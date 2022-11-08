«Италии и Венгрии надоело?»: Помощь Украине разделила Евросоюз

В частности, Евросоюз намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.

Так, 6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву на 2023 год €18 млрд в виде «льготных кредитов», которые должны «в значительной степени покрыть финансовые потребности» страны. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. По данным Bloomberg, Киев может получить первый транш помощи в январе. При этом фон дер Ляйен ранее говорила, что в 2023 году Украине будет нужно от €3 до €5 млрд в месяц только на текущие бюджетные расходы, включая выплаты зарплат и пенсий.

Тем временем ЕС уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель 3 ноября, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран — членов ЕС.

«Европейский союз уже выделил €22 млрд на поддержку Украине. <...> И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов. <...> Я считаю только €3 млрд, выделенные (на поставки оружия – ред. НСН) через Европейский фонд мира, и €19 млрд на финансовую и экономическую поддержку Украины», — сказал Боррель в рамках встречи глав МИД стран G7.

"ВСЁ ЗАПОЛЫХАЕТ"

Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину. Президент Владимир Путин в обращении 21 сентября по поводу объявления частичной мобилизации в стране заявил, что западные страны пустили в ход и «ядерный шантаж».