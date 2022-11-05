Пентагон анонсировал создание в ФРГ штаба для поставок оружия Украине
США создадут в Германии новую Группу помощи Украине, которая займется контролем над поставками вооружений в долгосрочной перспективе. Об этом заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
«Министерство обороны создаст Группу помощи Украине, которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий», — цитирует Сингх РИА Новости.
По словам представителя Пентагона, новая штаб-квартира позволит Вашингтону и далее оказывать поддержку Киеву.
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