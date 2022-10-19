Израиль отказался поставлять Украине вооружения

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».

При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой шаг разрушит все межгосударственные отношения Израиля с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

