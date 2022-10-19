Израиль отказался поставлять Украине вооружения
Израиль не будет поставлять оружие Украине по ряду оперативных соображений, заявил глава минобороны Израиля Бени Ганц, передает РИА Новости.
При этом, по его словам, Израиль поддерживал и продолжит поддерживать Украину, предоставляя гуманитарную помощь.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально обратится к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО.
До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай предложил правительству оказывать военную помощь Украине. В Twitter политик отметил, что Иран передает баллистические ракеты России и нет сомнений «на какой стороне должен стоять Израиль в этом кровавом конфликте».
При этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой шаг разрушит все межгосударственные отношения Израиля с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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