Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине
Швейцария не будет поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета. Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
По его словам, страна концентрирует усилия на тех областях, где наиболее важна «наша добавленная стоимость» и где наиболее полезен опыт Швейцарии. Кассис отметил, что Швейцария признает территориальную целостность и национальный суверенитет Украины, и призвал к диалогу между заинтересованными сторонами, чтобы помочь в восстановлении страны на основе «плана Маршалла».
«Швейцария остается надежным партнером», - приводит его слова РИА Новости.
Ранее, 20 октября, Иньяцио Кассис посетил Украину, чтобы на месте получить представление о военной обстановке и гуманитарной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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