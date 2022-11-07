СМИ: В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
В Италии произошел конфликт между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, сообщает Fatto Quotidiano.
По информации газеты, Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Киев за стол переговоров.
Политик же обвинил главу Минобороны в нарушении принципов демократии.
Ранее Италия, Австрия и Германия проголосовали против резолюции России, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- Клип SHAMAN «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров
- СМИ: В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине
- ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских самолетов и кораблей
- Американский бизнесмен Баффетт поможет закупить генераторы для Украины
- Турция предложит продлить действие «зерновой сделки» на год
- В США горит химзавод
- Маск призвал американцев голосовать против партии Байдена
- «Единая Россия» приостановила членство депутата Мирзоева после пожара в Костроме
- «Много уток!»: Песков прокомментировал слухи о переговорах Салливана с Кремлем
- Генпрокурор подписал приказы о создании прокуратур новых регионов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru