СМИ: В Италии разразился скандал из-за поставок оружия Украине

В Италии произошел конфликт между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Киеву, сообщает Fatto Quotidiano.

По информации газеты, Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Киев за стол переговоров.

Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма

Политик же обвинил главу Минобороны в нарушении принципов демократии.

Ранее Италия, Австрия и Германия проголосовали против резолюции России, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИталия
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