Президент Ассоциации производственный и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН заявил, что если Норвегия запретит российским судам ловить в своей экономической зоне, то промысловый рыболовный флот России может остаться без улова, а россияне - без рыбы.

В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, что является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Глава российского ведомства Илья Шестаков в этой связи заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов.