СМИ: В Дании ввели ночную стражу для наблюдения за заявлениями Трампа

Дания запустила «ночное дежурство» для отслеживания всего связанного с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Guardian.



Отмечается что «дозор» составляют и распространяют «среди датского правительства и соответствующих ведомств насчет того, что было сказано и произошло». Дежурства организовало министерством иностранных дел, их проводятся ежедневно с 17:00 до 07:00 по местному времени.

По данным источника газеты, важными факторами, повлиявшими на принятие такого решения, стали «ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и Соединенными Штатами».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении сделать Гренландию частью США. Президент пояснял, что это необходимо для обеспечения безопасности, пишет Ura.ru.

