Вылов рыбы в России сократился на 8%

Вылов рыбы в России уменьшился в 2024 году на 8% в годовом выражении. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росрыболовства и отраслевой системы мониторинга.

Объема вылова достиг почти 4,883 млн тонн. Улов на Дальнем Востоке сократился на 7,7%. В основном здесь добывали минтай (1,943 млн тонн), сельдь (450,4 тысячи тонн), горбушу (136,2 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), кету (54,6 тысячи тонн) и нерку (35,9 тысячи тонн).

Вице-спикер ГД Чернышов предложил ограничить вылов рыбы в Азовском и Черном морях

Вылов в Северном бассейне уменьшился на 7% и достиг 441,6 тысячи тонн, в Западном бассейне — на 1,9% (до 77,2 тысячи тонн).

Сильнее всего улов сократился в Волжско-Каспийском бассейне (на 12%, до 82,2 тысячи тонн), в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана (на 12,2%, до 499 866 тонн), а также в Черном и Азовском морях (на 17,1%, до 35,5 тысячи тонн).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минприроды и Минсельхозу временно ограничить вылов морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях, так как после крушения в Керченском проливе двух танкеров данная продукция может быть опасной для здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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