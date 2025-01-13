Вылов рыбы в России сократился на 8%

Вылов в Северном бассейне уменьшился на 7% и достиг 441,6 тысячи тонн, в Западном бассейне — на 1,9% (до 77,2 тысячи тонн).

Сильнее всего улов сократился в Волжско-Каспийском бассейне (на 12%, до 82,2 тысячи тонн), в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана (на 12,2%, до 499 866 тонн), а также в Черном и Азовском морях (на 17,1%, до 35,5 тысячи тонн).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минприроды и Минсельхозу временно ограничить вылов морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях, так как после крушения в Керченском проливе двух танкеров данная продукция может быть опасной для здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

