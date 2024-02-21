Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря
Госдума приняла закон о денонсации соглашения от 1956 года, по которому британские моряки могли ловить рыбу в российской части Баренцева моря.
Авторы законопроекта считают, что в соответствии с решением Великобритании прекратить в марте 2022 года действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий».
За 2023 год британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески в Баренцевом море, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, порядка 40% трески и пикши, продаваемой в составе популярного в Великобритании блюда «fish and chips» (рыба в кляре с жареным картофелем), традиционно добываются в водах Баренцева моря. После денонсации соглашения Россия намерена использовать военные корабли для сдерживания любых британских траулеров, которые ловят рыбу в этих водах.
Соглашение было подписано в мае 1956 года правительствами СССР и Великобритании. Согласно ему, британские рыбаки могли заниматься промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и побережья острова Колгуев. Соглашение продолжало действовать и после распада Советского Союза, так как РФ стала его правоприемницей.
Ранее сегодня в Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Соглашение предусматривало в том числе меры по контролю над вооружениями, разоружению, укреплению доверия. Подписавшие договор ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Великобритания и США выразили готовность не рассматривать друг друга как противников и работать над сотрудничеством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru