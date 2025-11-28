Россия увеличила импорт из Венесуэлы втрое за 2025 год
Российский импорт из Венесуэлы увеличился в три раза за 2025 год. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании межправительственной комиссии высокого уровня, передает РИА Новости.
«Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов», - указал зампред правительства.
Свыше 65 предприятий из России готовы поставлять в республику высококачественную продукцию агропромышленного комплекса. Также Чернышенко указал, что крепкой основой сотрудничества двух стран стали совместные предприятия нефтяного сектора. Они обеспечивают более 11% общего объема добычи нефти в Венесуэле.
Между тем Евросоюз в сентябре увеличил закупки медикаментов из России более чем в семь раз, они достигли максимума с декабря 2020 года, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Южно-Сахалинске при обрушении стройобъекта пострадали четыре человека
- Трамп запретит миграцию в США людям из стран третьего мира
- ПВО за ночь сбила 136 украинских беспилотников
- Россия увеличила импорт из Венесуэлы втрое за 2025 год
- СМИ: В Дании ввели ночную стражу для наблюдения за заявлениями Трампа
- В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов
- В России может появиться купюра номиналом 10 тыс. рублей
- Степашин считает, что ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 6%
- Россиянам напомнили, что они могут обратиться за пенсией до пенсионного возраста
- СМИ: Мадуро призвал защищать Венесуэлу на фоне эскалации отношений с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru