Россия увеличила импорт из Венесуэлы втрое за 2025 год

Российский импорт из Венесуэлы увеличился в три раза за 2025 год. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании межправительственной комиссии высокого уровня, передает РИА Новости.

«Крупные российские импортеры заинтересованы в наращивании закупок венесуэльского какао, кофе и морепродуктов», - указал зампред правительства.

Свыше 65 предприятий из России готовы поставлять в республику высококачественную продукцию агропромышленного комплекса. Также Чернышенко указал, что крепкой основой сотрудничества двух стран стали совместные предприятия нефтяного сектора. Они обеспечивают более 11% общего объема добычи нефти в Венесуэле.

Между тем Евросоюз в сентябре увеличил закупки медикаментов из России более чем в семь раз, они достигли максимума с декабря 2020 года, пишет Ura.ru.

