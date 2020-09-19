За что России санкции? Познер нашёл ответ
Эксперты в эфире НСН поддержали мнение Познера о природе антироссийских санкций.
Запад вводит санкции против России из-за выступления президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.
«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку (…) с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — цитирует Познера РИА Новости.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.
«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.
Речь идет практически обо всех аспектах жизни на протяжении действия антироссийских санкций. Даже коронавирус не смог повлиять на «коллективный Запад», который использует пандемию как инструмент для борьбы с Россией, выбирая себе в этом союзников по спасению однополярного мира, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Об этом он и заявил в эфире НСН.
«Они (страны Запада – прим. НСН) в любой ситуации, даже когда это затрагивает интересы, безопасность и здоровье людей, ставят на первый план задачу обеспечения собственного доминирования в мире, причем не через тесную конкурентную борьбу, а через подавление соперников.
Это происходит в отношении России, что называется, при любой погоде, и сейчас, в условиях, когда весь мир переживает общую беду, и когда ответ на неё, по идее, должен быть коллективным, без разделения на союзников и противников. Этого не происходит в сознании коллективного Запада. Он опасается того, что его собственное поведение на начальном этапе пандемии может расшатать консолидированные ряды сторонников нового либерального мира, а симпатии к таким странам, как Россия и Китай, напротив, могут возрасти.
Поэтому да, действительно, идёт откровенный шантаж и запугивание тех стран, которые теоретически могут себе представить сближение с Россией на принципах противодействия пандемии», - отметил Косачёв.
Немецкий политолог Александр Рар придерживается другой точки зрения. Он считает, что все больше стран готовы к международному сотрудничеству. Но соглашается с тем, что снять санкции с Москвы мешает позиция Варшавы и Вашингтона. В эфире НСН он заявил о необходимости восстановления доверия между странами.
«Сейчас все громче и громче звучат голоса тех, кто считает, что нужно снимать санкции. В первую очередь санкционный режим должен быть убран в отношении Ирана и Северной Кореи. Тут уже не политика, тут речь идет о смерти и спасении очень многих людей. Что касается российских или западных отношений, то нужно создавать во что бы то ни стало доверие. Хватит ориентироваться на какие-то военные конфликты, как это было раньше. Надо стремиться сотрудничать вместе в общем большом пространстве», – призвал политолог.
Однако, Запад не собирается останавливаться и отстаивает правила игры собственного мира. Для этого использует любой повод в санкционной борьбе против России, в том числе и «отравление» Навального. Председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал НСН, будут ли приняты санкции ЕС против фигурантов расследований Навального.
«Думаю, что да. К сожалению, наверное, это так», - сказал он.
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