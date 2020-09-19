За что России санкции? Познер нашёл ответ

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН пояснил природу антироссийских санкций.

«Причина санкций хорошо известна и понятна. Россия начала восстанавливать свои позиции, начала действовать за пределами страны, в Ливии, Сирии. Все это не нравилось США. Санкции были призваны затормозить развитие российской экономики, но своей цели не достигли. Зато разрушили международную кооперацию», - сказал Танкаев.

Речь идет практически обо всех аспектах жизни на протяжении действия антироссийских санкций. Даже коронавирус не смог повлиять на «коллективный Запад», который использует пандемию как инструмент для борьбы с Россией, выбирая себе в этом союзников по спасению однополярного мира, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Об этом он и заявил в эфире НСН.

«Они (страны Запада – прим. НСН) в любой ситуации, даже когда это затрагивает интересы, безопасность и здоровье людей, ставят на первый план задачу обеспечения собственного доминирования в мире, причем не через тесную конкурентную борьбу, а через подавление соперников.

Это происходит в отношении России, что называется, при любой погоде, и сейчас, в условиях, когда весь мир переживает общую беду, и когда ответ на неё, по идее, должен быть коллективным, без разделения на союзников и противников. Этого не происходит в сознании коллективного Запада. Он опасается того, что его собственное поведение на начальном этапе пандемии может расшатать консолидированные ряды сторонников нового либерального мира, а симпатии к таким странам, как Россия и Китай, напротив, могут возрасти.