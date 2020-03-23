Рар призвал создавать на Западе доверие между странами

Александр Рар: «Сейчас все громче и громче звучат голоса тех, кто считает, что нужно снимать санкции. В первую очередь санкционный режим должен быть убран в отношении Ирана и Северной Кореи. Тут уже не политика, тут речь идет о смерти и спасении очень многих людей. Что касается российских или западных отношений, то нужно создавать во что бы то ни стало доверие. Хватит ориентироваться на какие-то военные конфликты, как это было раньше. Надо стремиться сотрудничать вместе в общем большом пространстве», – комментирует он для НСН.

