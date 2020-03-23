Рар призвал создавать на Западе доверие между странами
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Количество случаев коронавируса в Германии и России растет
В Германии количество заразившихся коронавирусом возросло почти до двадцати трех тысяч. В России эта цифра приближается к пятистам случаям: подтверждено 438, выздоровело 17, смертей 0.
Александр Рар: «Слава Богу в Германии пока смертность гораздо ниже, чем в тех же Америке, Франции и Италии. В Германии все-таки самая лучшая система здравоохранения мира, правда, и самая дорогая. Но немцы, мне кажется, вовремя пытаются остановить распространение коронавируса, призывая своих граждан не покидать дома и ограничить социальные контакты. И законопослушные немцы поддерживают эти решения правительства, поэтому у нас опасных и смертельных случаев намного меньше», – говорит Александр Рар слушателям НСН.
Меркель – на карантине, Путин – в рабочем строю
Переход Владимира Путина на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом.
Александр Рар: «Я думаю, в современных условиях, когда вся техника для этого существует, все телефоны есть, вся связь есть, Меркель может управлять Германией, находясь в своей квартире», – отмечает политолог в эфире НСН.
Запад смирился с возвращением Крыма в состав России
Запад смирился с возвращением Крыма в состав России и готов снять санкции с Москвы, однако этому мешает позиция Варшавы и Вашингтона. Статья с таким мнение появилась на польском портале TV Info. Авторы также отмечают, что из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
Александр Рар: «Сейчас все громче и громче звучат голоса тех, кто считает, что нужно снимать санкции. В первую очередь санкционный режим должен быть убран в отношении Ирана и Северной Кореи. Тут уже не политика, тут речь идет о смерти и спасении очень многих людей. Что касается российских или западных отношений, то нужно создавать во что бы то ни стало доверие. Хватит ориентироваться на какие-то военные конфликты, как это было раньше. Надо стремиться сотрудничать вместе в общем большом пространстве», – комментирует он для НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Рар: «Я хотел вспомнить своего отца. Глеб Александрович Рар. Он в возрасте двадцати двух лет попал в 44-м году в немецкий концлагерь. А в апреле 45-ого года, за несколько дней до победоносного дня, был освобожден американскими солдатами. У него был тиф, но он выжил», – делится Александр Рар в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.