«Политика важнее собственной беды». ЕС помощь от РФ принимает, но санкции не отменяет

«Мне кажется, они рассчитывают, что несмотря на то, что эта резолюция заблокирована, а санкции не отменяются, Россия будет вести себя как порядочная держава и помогать тем, кто попал в беду несмотря ни на что. Что Россия и делает сегодня, собственно говоря. Все находятся в одной лодке, но одна часть почему-то накладывает ограничения на действия другой, при этом принимая предлагаемую помощь. Ну что же. Это нас, конечно, задевает по-человечески в каком-то смысле. Но мы люди, для которых чувство добра и справедливости выше всего остального. Мы продолжим свои действия помощи странам, которые попали в беду независимо от этих решений. Но прямо скажем, политика для Евросоюза, для коллективного Запада оказалась выше той беды, в которой они сами же оказались», - отметил он.

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

