Митрохин оценил перспективы санкций по «списку Навального»
Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал НСН, будут ли приняты санкции ЕС против фигурантов расследований Навального.
Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», упоминаемых в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Экс-председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН назвал заявление евродепутатов политическим пиаром. По его словам, санкции могут быть объявлены после расследования, которое в России невозможно.
«Конечно, власть скажет: "Как же так, как можно без суда решать вопрос, вы же правовое государство, где проведение расследования?" С другой стороны, инициаторы этих предложений понимают, что в России такие расследования просто невозможны. Если бы они были возможны, они бы давно начались. Поэтому, скорее всего, это ограничится очередным политическим скандалом, а эти предложения даже вряд ли будут приняты. Действительно, правовое государство не может основываться на фактах, не проверенных судом. Так что все это политический пиар и больше ничего», - предположил Митрохин.
На вопрос, в безопасности ли заграничное имущество того же Дмитрия Медведева как одного из фигурантов расследования Навального, Митрохин ответил утвердительно.
«Думаю, что да. К сожалению, наверное, это так», - сказал он.
Ранее в четверг соратники российского оппозиционера Алексея Навального рассказали, что яд «Новичок», которым, по их версии, был отравлен политик, немецкие врачи обнаружили на обычной пластиковой бутылке «из-под гостиничной воды» в Томске.
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