Митрохин оценил перспективы санкций по «списку Навального»

Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», упоминаемых в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Экс-председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН назвал заявление евродепутатов политическим пиаром. По его словам, санкции могут быть объявлены после расследования, которое в России невозможно.

«Конечно, власть скажет: "Как же так, как можно без суда решать вопрос, вы же правовое государство, где проведение расследования?" С другой стороны, инициаторы этих предложений понимают, что в России такие расследования просто невозможны. Если бы они были возможны, они бы давно начались. Поэтому, скорее всего, это ограничится очередным политическим скандалом, а эти предложения даже вряд ли будут приняты. Действительно, правовое государство не может основываться на фактах, не проверенных судом. Так что все это политический пиар и больше ничего», - предположил Митрохин.