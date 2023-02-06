«Якутия и Коми»: Политолог назвал регионы, где идет борьба за губернаторское кресло

Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной, пишут «Ведомости». Газета отмечает, что среди кандидатов «на выход» глава Чукотки Роман Копин, а также коммуниста Валентина Коновалова из Хакасии. Гращенков прогнозирует ротацию губернаторов еще в ряде регионов страны.

«Не думаю, что спецоперация сильно влияет на логику отставок. Общий тренд – максимально избегать отставок. Мы говорим о тех, где сложились экстраординарные случаи. Первым стоит Коновалов, как губернатор, избравшийся случайно на протестном голосовании. Все главы регионов, которые избрались на протестном голосовании – владимирский Сипягин, хабаровский Фургал – ушли. Что касается Усса, то против него играют уголовные дела в отношении его близких советников, сына. Была за его срок авария на Норникеле, тоже есть основания. Рома Копин – просто долгожитель. Он с 2008 года занимает пост. Регион хоть и маленький, отдаленный, но борьба за него идет, потому что там золото добывают», - сказал Гращенков.