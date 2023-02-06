«Якутия и Коми»: Политолог назвал регионы, где идет борьба за губернаторское кресло
У глав Коми, Ивановской, Костромской областей, Алтайского края и Якутии сложная ситуация – рейтинг власти невысокий, сказал НСН политолог Илья Гращенков.
Спецоперация не сильно влияет на логику отставок, общий тренд – максимально избегать их, но есть экстраординарные случаи в регионах, заявил генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в беседе с НСН.
Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной, пишут «Ведомости». Газета отмечает, что среди кандидатов «на выход» глава Чукотки Роман Копин, а также коммуниста Валентина Коновалова из Хакасии. Гращенков прогнозирует ротацию губернаторов еще в ряде регионов страны.
«Не думаю, что спецоперация сильно влияет на логику отставок. Общий тренд – максимально избегать отставок. Мы говорим о тех, где сложились экстраординарные случаи. Первым стоит Коновалов, как губернатор, избравшийся случайно на протестном голосовании. Все главы регионов, которые избрались на протестном голосовании – владимирский Сипягин, хабаровский Фургал – ушли. Что касается Усса, то против него играют уголовные дела в отношении его близких советников, сына. Была за его срок авария на Норникеле, тоже есть основания. Рома Копин – просто долгожитель. Он с 2008 года занимает пост. Регион хоть и маленький, отдаленный, но борьба за него идет, потому что там золото добывают», - сказал Гращенков.
Собеседник НСН отметил, что борьба за губернаторское кресло развернется в Якутии и Алтайском крае.
«Рейтинги власти сейчас невысоки. Были проблемы у главы Коми Уйбы, Воскресенский – глава Ивановской области – не понятно пойдет он или нет на второй срок. У него были скандалы при мобилизации, когда людей хватали в торговых центрах. В Костромской области депрессивное положение вещей. В Алтайском крае сильная конкуренция. В Якутии будут сложные выборы у Николаева. У него один из самых низких рейтингов среди Единой России в стране. Сильные конкуренты у него – Сардана Авксентьева, коммунисты, эсеры», - добавил он.
Ранее Илья Гращенков в эфире НСН говорил, что если Сергей Собянин вновь захочет выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы осенью, то его предвыборная кампания будет непростой, так как поддерживающий его класс терпит материальные трудности.
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