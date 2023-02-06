В пресс-службе красноярского губернатора Усса ответили на слухи о его отставке

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники анонсировала отставку Усса. По данным издания, красноярский губернатор может покинуть свой пост уже этой весной.

Как отметил Зыблев, пресс-служба не располагает информацией о якобы грядущей отставке Усса.

«Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», — рассказал пресс-секретарь.

