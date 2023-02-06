В пресс-службе красноярского губернатора Усса ответили на слухи о его отставке
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Сергей Зыблев в беседе с РИА Новости отреагировал на сообщения о возможной отставке главы региона.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники анонсировала отставку Усса. По данным издания, красноярский губернатор может покинуть свой пост уже этой весной.
Как отметил Зыблев, пресс-служба не располагает информацией о якобы грядущей отставке Усса.
«Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», — рассказал пресс-секретарь.
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