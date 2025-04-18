Бегун из ЮАР превзошел Усэйна Болта

31-летнему бегуну удалось пройти дистанцию на турнире в Ботсване за 9,9 секунд. Он достиг такого достижения 11-й год подряд, Болт делал тоже самое только 10 лет кряду.

Остальные рекорды ямайца пока в безопасности. У восьмикратного триумфатора Олимпиады лучший результат в истории на дистанции в 100 метров (9,58 секунд). Личный рекорд Симбина составляет только лишь 9,82 секунды.

Ранее Усэйн Болт вошел в рейтинг топ-10 спортсменов XXI века, напоминает НСН.

