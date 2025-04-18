Вино «Победа» за 1945 рублей возмутило жителей Самары

В Самаре вино с названием «Победа» за 1945 рублей вызвало общественное возмущение, сообщает издание «Подъем». Блогер и активистка Ольга Паулова заявила, что посчитала его «оскорблением истории страны». По ее словам, продукция олицетворяет «глумление» и является «колхозной попойкой».

Вино было выпущено краснодарской винодельней «Табия» в ограниченном тиражом — 1945 бутылок. В заявлении представителя компании говорится, что цена на вино соответствует рынку и не является высокой. Винодельня также пояснила, что этот продукт был произведен как эксклюзивный купаж из трех сортов винограда. Вино 2023 года выдерживалось в дубовых бочках около года и получило высокие оценки сомелье.