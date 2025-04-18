Вино «Победа» за 1945 рублей возмутило жителей Самары
В Самаре вино с названием «Победа» за 1945 рублей вызвало общественное возмущение, сообщает издание «Подъем». Блогер и активистка Ольга Паулова заявила, что посчитала его «оскорблением истории страны». По ее словам, продукция олицетворяет «глумление» и является «колхозной попойкой».
Вино было выпущено краснодарской винодельней «Табия» в ограниченном тиражом — 1945 бутылок. В заявлении представителя компании говорится, что цена на вино соответствует рынку и не является высокой. Винодельня также пояснила, что этот продукт был произведен как эксклюзивный купаж из трех сортов винограда. Вино 2023 года выдерживалось в дубовых бочках около года и получило высокие оценки сомелье.
Производитель также отметил, что концепция и этикетка были согласованы с Росалкоголем, и не содержат спорных символов, таких как ордена или георгиевские ленты. Тем не менее, представитель винодельни подчеркнул, что, несмотря на критику, большинство покупателей оценили продукт положительно.
Вино «Победа» было частью более широкого проекта, приуроченного к 80-летию Победы, в рамках которого три винодельни разработали такой купаж. Продукция планировалась к выпуску за месяц до 9 мая 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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