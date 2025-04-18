Трамп отказался называть сроки мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать точные сроки для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Комментируя заявление госсекретаря Марко Рубио, который предположил, что завершение конфликта может наступить в ближайшие дни, Трамп уточнил, что хотя решение ожидается в ближайшее время, точных дат он не может назвать. Он подчеркнул, что США стремятся к миру и поддерживают мнение Рубио о необходимости завершения конфликта.

Трамп заявил, что США больше не будут оказывать Украине военную поддержку

17 апреля в Париже состоялась встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Как сообщали в Елисейском дворце, переговоры оказались продуктивными и способствовали сближению позиций сторон относительно украинского кризиса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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