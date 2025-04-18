СМИ: США обсуждают возможность силового сдерживания ядерной программы Ирана
Часть высшего руководства США, включая помощника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио, выступает за нанесение превентивных ударов по иранским объектам, которые могут быть задействованы в разработке ядерного оружия. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, данные предложения прозвучали на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг иранской ядерной программы.
Издание уточняет, что не все представители власти в Вашингтоне поддерживают силовой сценарий. Вице-президент Джей Ди Вэнс и директор нацразведки Тулси Габбард выразили обеспокоенность возможными последствиями удара, указывая на риск эскалации конфликта на региональном уровне.
По их оценке, американская разведка не располагает подтверждениями намерения Ирана создавать ядерное оружие в данный момент, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru