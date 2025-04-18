СМИ: США обсуждают возможность силового сдерживания ядерной программы Ирана

Часть высшего руководства США, включая помощника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио, выступает за нанесение превентивных ударов по иранским объектам, которые могут быть задействованы в разработке ядерного оружия. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, данные предложения прозвучали на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг иранской ядерной программы.