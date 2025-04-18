Депутаты предложили добавлять пометки о судимостях в приложениях для знакомств

В Госдуме предложили внести изменения в регулирование приложений для знакомств, инициируя добавление пометок о судимостях пользователей. Это может стать важным шагом в предотвращении мошенничества и насилия, с которым сталкиваются пользователи таких сервисов, предупреждают эксперты. Инициатива обсуждается в свете роста случаев обмана и других правонарушений в сфере онлайн-знакомств.

Психосоматолог Сергей Волков в беседе с «Известиями» сообщил, что идея добавления пометок о судимостях является лишь частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности в сфере онлайн-знакомств.

Сервисы знакомств согласились протестировать маркировку о судимости

Он отметил, что поведение людей с неблагоприятным прошлым часто кажется убедительным, что затрудняет его выявление на ранних стадиях общения. Волков также сообщил, что такие люди часто используют психоэмоциональные приемы для сокрытия своих истинных намерений.

Эксперт подчеркнул, что внедрение информации о судимостях поможет пользователям заранее распознавать риски, что, по его словам, может спасти не одну жизнь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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