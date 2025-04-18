Депутаты предложили добавлять пометки о судимостях в приложениях для знакомств

В Госдуме предложили внести изменения в регулирование приложений для знакомств, инициируя добавление пометок о судимостях пользователей. Это может стать важным шагом в предотвращении мошенничества и насилия, с которым сталкиваются пользователи таких сервисов, предупреждают эксперты. Инициатива обсуждается в свете роста случаев обмана и других правонарушений в сфере онлайн-знакомств.

Психосоматолог Сергей Волков в беседе с «Известиями» сообщил, что идея добавления пометок о судимостях является лишь частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности в сфере онлайн-знакомств.