Россиянам рассказали о росте мошенничества в WhatsApp и самых популярных схемах

Эксперты в области информационной безопасности сообщили о росте случаев мошенничества в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), в частности в 2025 году зафиксировано шестиразовое увеличение числа инцидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это связано с ростом популярности мессенджера среди россиян и использованием его злоумышленниками для обмана. Согласно данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, схемы мошенников становятся все более разнообразными и изощренными, включая звонки от якобы сотрудников госструктур и фишинговые атаки.