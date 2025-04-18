Россиянам рассказали о росте мошенничества в WhatsApp и самых популярных схемах

Эксперты в области информационной безопасности сообщили о росте случаев мошенничества в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), в частности в 2025 году зафиксировано шестиразовое увеличение числа инцидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это связано с ростом популярности мессенджера среди россиян и использованием его злоумышленниками для обмана. Согласно данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, схемы мошенников становятся все более разнообразными и изощренными, включая звонки от якобы сотрудников госструктур и фишинговые атаки.

Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги»

Аналитик Евгений Панков в беседе с «Известями» объяснил, что мошенники все чаще используют социальную инженерию, представляясь сотрудниками банков, государственных служб или даже ФСБ. Среди наиболее распространенных схем он отметил ложные просьбы подтвердить личные данные или перевести деньги для «проверки безопасности счетов». Кроме того, по его словам, злоумышленники активно используют фишинговые ссылки для кражи аккаунтов, рассылая их через WhatsApp под видом сообщений от знакомых, которые якобы просят финансовую помощь в экстренных ситуациях.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила информацию о росте мошеннической активности через WhatsApp, добавив, что мессенджер продолжает игнорировать требования российского законодательства. Это создает благоприятную среду для развития киберугроз, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:РоссиянеМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры