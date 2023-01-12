«Обедневшие москвичи»: Собянину предрекли проблемы на выборах мэра

Так, в сентябре в России выберут 25 глав регионов, из них 20 – на прямых выборах, также пройдут выборы в 20 региональных заксобраний. Накануне политолог Марат Баширов отметил, выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы будет иметь принципиальное значение для «постСВОшной России». Илья Гращенков считает, что на сегодняшний день Собянин почти полностью лишился своей электоральной базы.

«У Собянина накопилось достаточно большое число проблем, которые не позволяют ему рассчитывать на легкую прогулку на выборах. И реновация идет не так быстро, как многим хотелось, или, наоборот, она идет там, где не хотелось бы. Тот класс, на который Собянин ориентировался как на передовой, во многом покинул Россию, соответственно, Собянин лишился своей электоральной базы. Сейчас ему придется иметь дело с большим числом рассерженных и обедневших москвичей. Кампанию придется выстраивать иначе, чем он привык. Нужно будет создавать губернаторскую кампанию с формами поддержки населения, в том числе и тех, кто участвует в СВО. Это немного не собянинская привычная тематика, поэтому она может отразиться на качестве хода кампании», - сказал Гращенков.