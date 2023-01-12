«Обедневшие москвичи»: Собянину предрекли проблемы на выборах мэра
У Собянина накопилось много проблем, которые не позволят ему рассчитывать на «легкую прогулку» на выборах, отметил в эфире НСН политолог Илья Гращенков.
Если Сергей Собянин вновь захочет выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы осенью, то с предвыборной кампанией у него могут быть проблемы, так как поддерживающий его класс либо уехал из России, либо терпит материальные трудности, заявил генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков в разговоре с НСН.
Так, в сентябре в России выберут 25 глав регионов, из них 20 – на прямых выборах, также пройдут выборы в 20 региональных заксобраний. Накануне политолог Марат Баширов отметил, выдвижение Собянина на выборы мэра Москвы будет иметь принципиальное значение для «постСВОшной России». Илья Гращенков считает, что на сегодняшний день Собянин почти полностью лишился своей электоральной базы.
«У Собянина накопилось достаточно большое число проблем, которые не позволяют ему рассчитывать на легкую прогулку на выборах. И реновация идет не так быстро, как многим хотелось, или, наоборот, она идет там, где не хотелось бы. Тот класс, на который Собянин ориентировался как на передовой, во многом покинул Россию, соответственно, Собянин лишился своей электоральной базы. Сейчас ему придется иметь дело с большим числом рассерженных и обедневших москвичей. Кампанию придется выстраивать иначе, чем он привык. Нужно будет создавать губернаторскую кампанию с формами поддержки населения, в том числе и тех, кто участвует в СВО. Это немного не собянинская привычная тематика, поэтому она может отразиться на качестве хода кампании», - сказал Гращенков.
Он отметил, что на фоне спецоперации на Украине и ухудшения качества жизни россиян выборы глав регионов могут отменить, но лишь в национальных республиках. В Москве выборы не отменят ни при каких обстоятельствах, указал Гращенков, так как столичный мэр – это потенциальный преемник президента, которому важно быть избранным, а не назначенным.
«Спецоперация может стать триггером к ухудшению жизни настолько, что власть побоится протестного голосования людей. Тогда в тех регионах, где будет показан худший результат, выборы могут отменить, в ряде национальных республик такой риск есть. Но в большинстве регионов выборы оставят, в том числе в Москве. Для мэра Москвы крайне важно быть избранным, а не назначенным. Мэр Москвы – это, де-факто, второй человек в стране, потенциальный преемник президента», - указал собеседник НСН.
Кроме того, политолог рассказал, в каких регионах в этом году ждать самых интересных губернаторских предвыборных кампаний. По словам Гращенкова, конкурентная кампания может быть в Приморье, если Олег Кожемяко решит избираться на второй срок, а также в Екатеринбурге.
«Если в Приморье действующий губернатор Кожемяко решит пойти на второй срок, то может быть достаточно конкурентная кампания, 2018 год это продемонстрировал. Выборы в екатеринбургскую гордуму будут также как всегда достаточно конкурентными, могут быть неожиданные победы. В Москве выборы могут быть интересны, если они будут проходить на фоне драматических событий всероссийского масштаба: президент решит не идти на очередной срок и так далее», - резюмировал он.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что прямые выборы губернаторов регионов якобы хотят отменить. Отмечалось, что ряд губернаторов предложили избирать глав регионов через Заксобрания, так как прямые выборы — это трата денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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