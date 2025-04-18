Джигурда порадовался своему попаданию в санкционный список Зеленского

Он добавил, что такого отношения удостаиваются только лучшие представители российского шоу-бизнеса. Джигурда отметил, что они представляют угрозу нацистскому режиму из-за того, что их деятельность яркая и они стоят за правду.

Владимир Зеленский издал указ о введении ограничений против ряда российских певцов, актеров и других артистов. В список нежелательных лиц попали вокалист группы ЛЮБЭ Николай Расторгуев, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и певец Шаман (Ярослав Дронов).

Под украинские санкции также попали представители российского спорта: Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников, Денис Лебедев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

