Джигурда порадовался своему попаданию в санкционный список Зеленского
Актер и певец Никита Джигурда заявил, что испытывает чувство гордости из-за введенных против него санкций, заявил он в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что такого отношения удостаиваются только лучшие представители российского шоу-бизнеса. Джигурда отметил, что они представляют угрозу нацистскому режиму из-за того, что их деятельность яркая и они стоят за правду.
Владимир Зеленский издал указ о введении ограничений против ряда российских певцов, актеров и других артистов. В список нежелательных лиц попали вокалист группы ЛЮБЭ Николай Расторгуев, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и певец Шаман (Ярослав Дронов).
Под украинские санкции также попали представители российского спорта: Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников, Денис Лебедев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru