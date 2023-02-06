Кандидаты на выход: Губернаторов Усса и Коновалова назвали «слабыми звеньями»
Главу Красноярского края могут «повысить» до министра, а губернатору Хакасии припомнят жесткие меры в пандемию, сказал в эфире НСН Дмитрий Журавлев.
Политолог Дмитрий Журавлев в интервью НСН рассказал, кто из глав регионов может лишиться должностей в ходе весеннего «губернаторопада».
Издание «Ведомости» ранее сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс может весной уйти в отставку. Кроме того в числе «кандидатов на выход» были названы главы Чукотки Роман Копин и Хакасии Валентин Коновалов.
«Имена названы очень точно. На мой взгляд, Коновалов и Усс слабые звенья, при этом к Коновалову претензии не как к политику, а как к администратору. Коновалов во время ковида запретил автобусы в столице своего региона, по нему вопросы всегда были. Когда Усс пришел, было ощущение, что это продолжение Москвы, а сейчас к нему явно имеются какие-то претензии. Не удивлюсь, если его "повысят" куда-нибудь министром дорожного строительства, на хорошую, но менее значимую должность», - сказал Журавлев.
По его мнению, судьба других губернаторов будет зависеть от их взаимоотношений с «хозяином», но не от рейтингов.
«Точно могу сказать, что это будет тот губернатор, который в последнее время не встречался с "хозяином". При этом я не верю, что какой-либо опрос или рейтинг может стать причиной смены губернаторов. Поводом да, причиной нет. Эксперты больше нужны власти не для анализа ситуации, а для обоснования правильности уже принятого властью решения», - заключил собеседник НСН.
В пресс-службе губернатора Красноярского края, комментируя информацию о его возможной отставке, отметили, что «Усс работает по плану и находится в Красноярске».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Премьер Польши допустил превращение украинского кризиса в третью мировую войну
- Хуснуллин призвал сократить машиноместа в новостройках
- В Германии призвали Шольца прислушаться к Путину и изменить планы по Украине
- В Москве приостановили движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро
- В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Соледаром и Артемовском
- Власти Турции заявили о 284 погибших в результате землетрясения
- Блогера Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии
- Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением
- Авито Работа: Средняя зарплата барменов в России составила 27,5 тысячи рублей
- Эксперт назвал основной ресурс развития столичной инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru