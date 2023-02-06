Кандидаты на выход: Губернаторов Усса и Коновалова назвали «слабыми звеньями»

Политолог Дмитрий Журавлев в интервью НСН рассказал, кто из глав регионов может лишиться должностей в ходе весеннего «губернаторопада».

Издание «Ведомости» ранее сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс может весной уйти в отставку. Кроме того в числе «кандидатов на выход» были названы главы Чукотки Роман Копин и Хакасии Валентин Коновалов.