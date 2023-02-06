Кандидаты на выход: Губернаторов Усса и Коновалова назвали «слабыми звеньями»

Главу Красноярского края могут «повысить» до министра, а губернатору Хакасии припомнят жесткие меры в пандемию, сказал в эфире НСН Дмитрий Журавлев.

Политолог Дмитрий Журавлев в интервью НСН рассказал, кто из глав регионов может лишиться должностей в ходе весеннего «губернаторопада».

Издание «Ведомости» ранее сообщало, что губернатор Красноярского края Александр Усс может весной уйти в отставку. Кроме того в числе «кандидатов на выход» были названы главы Чукотки Роман Копин и Хакасии Валентин Коновалов.

СМИ: Красноярский губернатор Усс может уйти в отставку
«Имена названы очень точно. На мой взгляд, Коновалов и Усс слабые звенья, при этом к Коновалову претензии не как к политику, а как к администратору. Коновалов во время ковида запретил автобусы в столице своего региона, по нему вопросы всегда были. Когда Усс пришел, было ощущение, что это продолжение Москвы, а сейчас к нему явно имеются какие-то претензии. Не удивлюсь, если его "повысят" куда-нибудь министром дорожного строительства, на хорошую, но менее значимую должность», - сказал Журавлев.

По его мнению, судьба других губернаторов будет зависеть от их взаимоотношений с «хозяином», но не от рейтингов.

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«Точно могу сказать, что это будет тот губернатор, который в последнее время не встречался с "хозяином". При этом я не верю, что какой-либо опрос или рейтинг может стать причиной смены губернаторов. Поводом да, причиной нет. Эксперты больше нужны власти не для анализа ситуации, а для обоснования правильности уже принятого властью решения», - заключил собеседник НСН.

В пресс-службе губернатора Красноярского края, комментируя информацию о его возможной отставке, отметили, что «Усс работает по плану и находится в Красноярске».

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ФОТО: РИА Новость
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