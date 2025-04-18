Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине при их срыве
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон начнет саботировать диалог.
По словам Трампа, участие США в мирных усилиях возможно лишь при добросовестном подходе всех участников.
Он подчеркнул, что любые попытки затянуть или сорвать переговоры поставят под угрозу дальнейшее американское посредничество.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие несколько дней необходимо определить, возможно ли достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru