Борис Джонсон не исключил победу России на Украине

Комментируя предположения западных спецслужб о том, что спецоперация ВС РФ на Украине может продлится до конца года и завершиться победой Москвы он отметил, что это «реалистичная вероятность».

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность», - заключил Джонсон.

Ранее заместитель командующего Центральным военным округом (ЦВО) России Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второго этапа спецоперации российская армия должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, сообщает RT.