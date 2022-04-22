Борис Джонсон не исключил победу России на Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия близка к тому, чтобы сделать безопасным для себя наземный коридор с Мариуполем, сообщает РИА Новости.
Комментируя предположения западных спецслужб о том, что спецоперация ВС РФ на Украине может продлится до конца года и завершиться победой Москвы он отметил, что это «реалистичная вероятность».
«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность», - заключил Джонсон.
Ранее заместитель командующего Центральным военным округом (ЦВО) России Рустам Миннекаев заявил, что в ходе второго этапа спецоперации российская армия должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, сообщает RT.
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