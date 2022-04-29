Посол США прокомментировал слова Лаврова об угрозе атомной войны
Посол США в России Джон Салливан считает «ядерным шантажом» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозе атомной войны, заявил он в эфире CNN.
«Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», — сказал дипломат телеканалу.
«Мы не уступим ядерному шантажу», — отметил посол.
Салливан подчеркнул, что Минобороны США сначала отложило, а затем полностью отменило плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это было сделано в интересах снижения напряженности.
Ранее Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- В России жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram
- Болгарию предупредили о хаосе и нищете после отказа от российского газа
- В США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины
- Посол США прокомментировал слова Лаврова об угрозе атомной войны
- Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций
- Синоптики пообещали россиянам холодное начало мая
- Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе
- СМИ анонсировали досрочный выход из колонии Улюкаева
- Кремль: эвакуация с «Азовстали» не является темой для переговоров
- Роспотребнадзор озаботился профилактикой завоза холеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru