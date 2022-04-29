Посол США прокомментировал слова Лаврова об угрозе атомной войны

Посол США в России Джон Салливан считает «ядерным шантажом» слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозе атомной войны, заявил он в эфире CNN.

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«Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза», — сказал дипломат телеканалу.

«Мы не уступим ядерному шантажу», — отметил посол.

Салливан подчеркнул, что Минобороны США сначала отложило, а затем полностью отменило плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это было сделано в интересах снижения напряженности.

Ранее Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСергей Лавров
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