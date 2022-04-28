«Следить за языком?»: Губернатор и юморист в эпицентре гнева Соловьева и Симоньян
Соловьев спросил у Куйвашева, забивает ли тот «стрелку», а проклятия Симоньян уже аукнулись Галкину прощанием с «Сегодня вечером».
Журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, о предотвращении покушений на которых недавно отчитались власти, вновь оказались в центре внимания россиян.
Соловьев вступил в четверг в жесткую заочную полемику с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, ранее пожелавшим телеведущему «следить за языком».
Вместе с тем СМИ сообщили, что с Первого канала убрали юмориста Максима Галкина, которого Симоньян накануне публично назвала «геем и мразью».
СОЛОВЬЕВ ПРОТИВ КУЙВАШЕВА: «ТЫ МНЕ СТРЕЛКУ ЗАБИВАЕШЬ?»
Владимир Соловьев, обычно не стесняющийся в выражениях, назвал накануне Екатеринбург «центром мерзотной либероты», чем возмутил местного губернатора.
Евгений Куйвашев в четверг опубликовал видеообращение, в котором указал телеведущему на недопустимость подобных высказываний.
«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось (…) Я думаю, надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», - сказал Куйвашев.
Соловьев, узнав об этом обращении, вновь вышел в эфир и обрушился на губернатора, заговорив с ним «по понятиям».
«Аааааа! Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я должен говорить, как с губернаторам, или следить за базаром, поганой метлой… Это вот что сейчас было: следить за языком? То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается, - не завода, а преступных группировок бандитских? За языком следить? (…) А может присоединиться еще Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались, может теперь Куйвашев и туда пойдет?» - негодовал Соловьев.
СИМОНЬЯН ПРОТИВ ГАЛКИНА: «НУ ЧТО ЗА МРАЗЬ»
Куда пойдет дальше губернатор, пока не понятно, однако юморист Максим Галкин после похожих высказываний Маргариты Симоньян, судя по всему, «пошел на все четыре стороны» с Первого канала.
По данным издания «Стархит», шоу с Галкиным «Сегодня вечером» вернется в телеэфир к 9 мая, но уже без ведущего.
«Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова, Вячеслава Манучарова и других», - утверждают журналисты.
Ранее Галкин, уехавший в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, публично выступал против спецоперации на Украине.
Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях видео с высказываниями, которые тянут на нарушение закона о фейках о Вооруженных силах РФ.
«В таком количестве страшных вещей виновата Россия, при этом говорит, что не виновата», - сказал, в частности, юморист, признавшись, что отключил комментарии «фабрики троллей», изображающей, что народ и власть едины.
Вскоре на это гневно отреагировала главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, причем произошло это в ток-шоу все того же Владимира Соловьева в эфире телеканала «Россия 1».
«Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей-знакомых не присылать мне, как он поливает помоями Россию и русскую армию. (…) Я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? (…) Ну елки-палки. И ты, вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!» - обрушилась на юмориста Симоньян.
По стечению обстоятельств, буквально на следующий день стало известно о том, что Галкина убрали с Первого канала.
Ранее похожая судьба постигла еще одного знакового ведущего Первого канала Ивана Урганта, которого СМИ записали в эмигранты. Последний выпуск передачи «Вечерний Ургант» вышел в эфир еще перед началом спецоперации, а сам Иван недавно развеивал в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» слухи о продажи особняка на Рублевке.
25 апреля российские спецслужбы сообщили о предотвращении покушений на Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и нескольких других журналистов, которых на Западе называют пропагандистами.
Соловьев и Симоньян обменялись в соцсетях ироничными комментариями на этот счет, при этом Владимир Рудольфович напомнил, что «в логике нацистов убивать журналистов-евреев».
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