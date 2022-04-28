«Следить за языком?»: Губернатор и юморист в эпицентре гнева Соловьева и Симоньян

СИМОНЬЯН ПРОТИВ ГАЛКИНА: «НУ ЧТО ЗА МРАЗЬ»

Куда пойдет дальше губернатор, пока не понятно, однако юморист Максим Галкин после похожих высказываний Маргариты Симоньян, судя по всему, «пошел на все четыре стороны» с Первого канала.

По данным издания «Стархит», шоу с Галкиным «Сегодня вечером» вернется в телеэфир к 9 мая, но уже без ведущего.

«Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова, Вячеслава Манучарова и других», - утверждают журналисты.

Ранее Галкин, уехавший в Израиль вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, публично выступал против спецоперации на Украине.

Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях видео с высказываниями, которые тянут на нарушение закона о фейках о Вооруженных силах РФ.

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия, при этом говорит, что не виновата», - сказал, в частности, юморист, признавшись, что отключил комментарии «фабрики троллей», изображающей, что народ и власть едины.

Вскоре на это гневно отреагировала главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, причем произошло это в ток-шоу все того же Владимира Соловьева в эфире телеканала «Россия 1».

«Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей-знакомых не присылать мне, как он поливает помоями Россию и русскую армию. (…) Я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? (…) Ну елки-палки. И ты, вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина. Ну что за мразь!» - обрушилась на юмориста Симоньян.

По стечению обстоятельств, буквально на следующий день стало известно о том, что Галкина убрали с Первого канала.

Ранее похожая судьба постигла еще одного знакового ведущего Первого канала Ивана Урганта, которого СМИ записали в эмигранты. Последний выпуск передачи «Вечерний Ургант» вышел в эфир еще перед началом спецоперации, а сам Иван недавно развеивал в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» слухи о продажи особняка на Рублевке.